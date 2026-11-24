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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
23
46
58
2
SC Bern
23
12
45
3
EV Zug
19
30
41
4
Genève-Servette HC
24
-12
39
5
HC Ambri-Piotta
23
3
38
6
SCL Tigers
24
13
38
7
HC Ajoie
24
-6
33
8
HC Fribourg-Gottéron
23
8
31
9
Lausanne HC
24
-15
30
10
HC Lugano
24
-9
29
11
EHC Biel
22
-8
27
12
HC Davos
23
-13
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
24
-20
26
14
EHC Kloten
24
-29
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs