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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Bern
25
13
48
3
EV Zug
21
33
47
4
HC Ambri-Piotta
25
10
44
5
SCL Tigers
26
13
41
6
Genève-Servette HC
26
-18
39
7
Lausanne HC
26
-9
36
8
HC Ajoie
25
-5
35
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Biel
24
-13
28
12
HC Davos
24
-14
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
26
-24
27
14
EHC Kloten
26
-30
27
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs