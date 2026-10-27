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Alle Resultate! HCD verpasst Revanche – Tigers im Torrausch

Davos schafft auch im zweiten Anlauf die Final-Revanche gegen Fribourg nicht. Langnau macht mit Lausanne kurzen Prozess – hier gibts die Übersicht der Spiele vom Samstag.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Der HC Davos verliert bei Meister Fribourg.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Marcel Allemann, Petar Djordjevic, Stephan Roth und Dominik Mani

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
ZSC Lions
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
SC Bern
ev zug logo
EV Zug
21395917 HCL_logo
HC Lugano
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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        21411186 Logo_Lausanne_HC
        Lausanne HC
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        Genève-Servette HC
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        EHC Biel
        ZSC Lions
        21411212 Logo_HC_Ajoie
        HC Ajoie
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