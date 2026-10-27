Davos schafft auch im zweiten Anlauf die Final-Revanche gegen Fribourg nicht. Langnau macht mit Lausanne kurzen Prozess – hier gibts die Übersicht der Spiele vom Samstag.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 16 32 42 2 HC Ambri-Piotta 16 4 29 3 HC Fribourg-Gottéron 16 16 27 4 Genève-Servette HC 17 -8 26 5 SCL Tigers 17 9 26 6 SC Bern 15 3 25 7 Lausanne HC 18 -7 24 8 EV Zug 11 14 22 9 HC Ajoie 17 -5 22 10 HC Davos 17 -10 21 11 EHC Biel 16 -4 20 12 HC Lugano 16 -9 19 13 SC Rapperswil-Jona Lakers 17 -16 18 14 EHC Kloten 17 -19 18 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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