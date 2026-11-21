Die aktuellen Resultate der National League
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Die aktuelle Tabelle
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
22
42
55
2
SC Bern
22
11
42
3
EV Zug
18
28
38
4
HC Ambri-Piotta
22
4
38
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Ajoie
23
-4
33
8
HC Fribourg-Gottéron
22
12
31
9
HC Lugano
23
-6
29
10
HC Davos
22
-11
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
21
-11
24
13
EHC Kloten
23
-27
24
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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SP
TD
PT
1
ZSC Lions
22
42
55
2
SC Bern
22
11
42
3
EV Zug
18
28
38
4
HC Ambri-Piotta
22
4
38
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Ajoie
23
-4
33
8
HC Fribourg-Gottéron
22
12
31
9
HC Lugano
23
-6
29
10
HC Davos
22
-11
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
21
-11
24
13
EHC Kloten
23
-27
24
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs