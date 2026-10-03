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ZSC gibt erstmals Punkt ab – Ambri schlägt den Meister

Leader ZSC muss gegen Lausanne in die Verlängerung und verliert so erstmals in dieser Saison einen Punkt. Ambri rettet gegen Meister Fribourg derweil den Sieg über die Zeit. Hier kommt der Überblick über die heutigen Ergebnisse der National League.
Publiziert: vor 1 Minute
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Lausanne knöpft dem ZSC einen Punkt ab.
Foto: Claudio Thoma

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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PT
1
ZSC Lions
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8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
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