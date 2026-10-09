Alle Resultate! Kloten siegt überraschend – ZSC dreht Spiel

Kloten gelingt ein Überraschungssieg in Davos. Leader ZSC liegt in Lugano lange im Rückstand, siegt danach aber in der Overtime – und bleibt so weiterhin ungeschlagen. Hier gibts die Übersicht der Spiele vom Freitag.

Die aktuellen Resultate der National League

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 9 17 25 2 SCL Tigers 10 8 18 3 Genève-Servette HC 10 3 18 4 HC Fribourg-Gottéron 10 10 17 5 HC Ambri-Piotta 9 -5 14 6 HC Ajoie 10 -4 14 7 HC Davos 10 -3 13 8 SC Bern 8 0 12 9 HC Lugano 9 2 12 10 Lausanne HC 10 -7 12 11 SC Rapperswil-Jona Lakers 10 -11 11 12 EV Zug 6 8 10 13 EHC Biel 9 -3 10 14 EHC Kloten 10 -15 9 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos