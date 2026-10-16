Der HC Davos gewinnt nach zuletzt drei Liga-Pleiten gegen Lugano. Servette bleibt dank dem Sieg über die Tigers oben dran. Hier gibts die Übersicht der Spiele vom Freitag.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 11 21 30 2 Genève-Servette HC 12 6 24 3 SCL Tigers 12 5 19 4 HC Ajoie 13 -3 19 5 HC Ambri-Piotta 11 -1 18 6 HC Fribourg-Gottéron 11 9 18 7 Lausanne HC 13 -2 18 8 SC Bern 10 2 17 9 HC Davos 12 -3 16 10 HC Lugano 11 2 15 11 EV Zug 7 10 13 12 SC Rapperswil-Jona Lakers 12 -17 11 13 EHC Biel 11 -7 10 14 EHC Kloten 12 -22 9 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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