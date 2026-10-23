Die aktuellen Resultate der National League
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Die aktuelle Tabelle
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
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