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Alle Resultate! Irre Ajoie-Serie hält an – ZSC zittert sich durch

Ajoie zerlegt Genf-Servette und führt damit eine verrückte Sieg-Niederlagen-Serie weiter. Derweil zittern sich die ZSC Lions zum Sieg, Kloten düpiert den Lieblingsgegner und Rappi spielt gegen Ambri gross auf – hier gibts die Übersicht der Spiele vom Freitag.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die ZSC Lions schlagen die SCL Tigers knapper, als es zunächst ausgesehen hat.
Foto: Patrick Straub/freshfocus
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Nicole Vandenbrouck, Marcel Allemann, Petar Djordjevic, Pascal Keusch und Carlo Steiner

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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