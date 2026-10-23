Ajoie zerlegt Genf-Servette und führt damit eine verrückte Sieg-Niederlagen-Serie weiter. Derweil zittern sich die ZSC Lions zum Sieg, Kloten düpiert den Lieblingsgegner und Rappi spielt gegen Ambri gross auf – hier gibts die Übersicht der Spiele vom Freitag.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 14 25 36 2 HC Ambri-Piotta 14 0 24 3 HC Fribourg-Gottéron 14 16 24 4 Genève-Servette HC 15 -5 24 5 SC Bern 13 5 23 6 HC Ajoie 15 1 22 7 SCL Tigers 15 4 22 8 Lausanne HC 16 -3 21 9 EV Zug 9 14 19 10 HC Davos 15 -9 19 11 HC Lugano 14 -3 18 12 EHC Biel 14 -8 16 13 EHC Kloten 15 -21 15 14 SC Rapperswil-Jona Lakers 15 -16 14 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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