Der EV Zug schiesst Servette gleich mit 7:1 ab, Borgström erlöst den torkelnden Meister aus Fribourg gegen die Lakers. Ajoie-Rüpel Daniel Carr entscheidet das Duell gegen Lugano im Penaltyschiessen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 21 39 52 2 SC Bern 21 7 39 3 EV Zug 17 29 37 4 HC Ambri-Piotta 21 3 36 5 Genève-Servette HC 22 -13 35 6 SCL Tigers 22 14 35 7 HC Fribourg-Gottéron 21 13 31 8 HC Ajoie 22 -5 30 9 HC Lugano 22 -3 29 10 HC Davos 21 -10 27 11 Lausanne HC 22 -17 26 12 EHC Biel 20 -7 24 13 SC Rapperswil-Jona Lakers 22 -22 22 14 EHC Kloten 22 -28 21 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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