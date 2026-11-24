Der SC Bern gewinnt zu Hause im Verfolgerduell gegen Ambri-Piotta. Für den Vizemeister aus Davos setzt es wieder eine Niederlage ab. Verschaff dir einen Überblick über die heutigen Ergebnisse der National League – und klick dich direkt weiter zu den Spielberichten.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 23 46 58 2 SC Bern 23 12 45 3 EV Zug 19 30 41 4 Genève-Servette HC 24 -12 39 5 HC Ambri-Piotta 23 3 38 6 SCL Tigers 24 13 38 7 HC Ajoie 24 -6 33 8 HC Fribourg-Gottéron 23 8 31 9 Lausanne HC 24 -15 30 10 HC Lugano 24 -9 29 11 EHC Biel 22 -8 27 12 HC Davos 23 -13 27 13 SC Rapperswil-Jona Lakers 24 -20 26 14 EHC Kloten 24 -29 24 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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