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Alle Resultate! Ambri und ZSC gewinnen Derby – Bern desolat

Ambri schlägt den Erzrivalen aus Lugano und bleibt an den Lions dran. Bern zieht einen rabenschwarzen Abend ein – hier gibts die Übersicht der Spiele vom Samstag.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Der SC Bern kann gegen Ajoie gleich viermal jubeln.
Foto: Jonathan Vallat/freshfocus
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Petar Djordjevic, Dominik Mani, Nicole Vandenbrouck, Marcel Allemann und Stephan Roth

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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Lausanne HC
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EV Zug
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EHC Kloten
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EHC Biel
HC Davos
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Genève-Servette HC
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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