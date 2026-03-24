Ajoie konnte sich in den bisherigen fünf Duellen nur einmal durchsetzen. Gelingt heute der zweite Sieg?
Bei Ajoie ist Anttoni Honka der beste Punktesammler. Der Finne hatte nach der Regular Season neun Tore und 27 Assists auf dem Konto. Beim HCAP trägt Michael Joly den Gelben Helm. Der Kanadier hat in der Regular Season 18 Tore erzielt und 17 Assists geliefert.
Das Spiel vom letzten Samstag war schon fast sinnbildlich für die Saison des HCAP: eine Achterbahnfahrt. An Geniestreiche reihten sich Fehler. Aber wie so oft bewiesen die Biancoblu viel Moral und kämpften sich noch einmal zurück und drehten die Partie im 3. Drittel. Mit dem Sieg sind sie dem Klassenerhalt einen Schritt näher. Folgt heute der nächste?
Die Jurassier waren insbesondere im Mitteldrittel des ersten Duells die spielbestimmende Mannschaft. Vier Gegentore im Schlussdrittel waren dann allerdings zu viel, um die Niederlage noch abzuwenden. Somit gelang nicht wie vor einem Jahr gegen Lugano das Break im Auftaktspiel. Damals gingen sie gar mit 2:0 in Führung, Lugano entschied die Serie schlussendlich mit 4:2 für sich. Wie schlagen sich die Jurassier im ersten Heimspiel?
Das Spiel dieser Best-of-7-Serie hätte auf beide Seiten kippen können. Am Ende setzten sich die Tessiner zu Hause mit 5:3 durch und führen somit in diesem Playout Final mit 1:0. Schaffen sie heute das Break oder gleicht Ajoie die Serie aus?
Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 2 des Playout Finals der National League. Der HC Ajoie empfängt in der Raiffeisen Arena den HC Ambri-Piotta. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr und hier bist du live dabei!