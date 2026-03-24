Formstand HC Ajoie

Die Jurassier waren insbesondere im Mitteldrittel des ersten Duells die spielbestimmende Mannschaft. Vier Gegentore im Schlussdrittel waren dann allerdings zu viel, um die Niederlage noch abzuwenden. Somit gelang nicht wie vor einem Jahr gegen Lugano das Break im Auftaktspiel. Damals gingen sie gar mit 2:0 in Führung, Lugano entschied die Serie schlussendlich mit 4:2 für sich. Wie schlagen sich die Jurassier im ersten Heimspiel?