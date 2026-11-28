Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Bern
25
13
48
3
EV Zug
21
33
47
4
HC Ambri-Piotta
25
10
44
5
SCL Tigers
26
13
41
6
Genève-Servette HC
26
-18
39
7
Lausanne HC
26
-9
36
8
HC Ajoie
25
-5
35
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Biel
24
-13
28
12
HC Davos
24
-14
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
26
-24
27
14
EHC Kloten
26
-30
27
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs