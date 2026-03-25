Ausgangslage

Nachdem die Grenats das erste Spiel zu Hause kurz vor Schluss noch mit 1:0 für sich entscheiden konnten, meldete sich der LHC am letzten Montag eindrücklich zurück. Die Mannen um Headcoach Geoff Ward bestachen mit einer äusserst kämpferischen Leistung und fegten den GSHC trotz vieler Powerplay-Chance der Genfer gleich mit 5:1 aus der Vaudoise Arena. Wird Genf heute in der heimischen Arena wieder die richtigen Hebel finden, um gegen die Waadtländer zurückzuschlagen? An der Anzahl von Abschlüssen liegt es bei der Mannschaft von Ville Peltonen nicht: Die Calvinstädter machen da weiter wo sie in der Regular Season aufgehört hatten und sind bislang die Mannschaft mit den meisten Torschüssen in diesen Playoffs.

