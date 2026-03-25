DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Ab 20:00 Uhr
Vs
Lausanne HC
Lausanne HC
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
Genève-Servette HC - Lausanne HC

24.03.2026, 17:39 Uhr

Ausgangslage

Nachdem die Grenats das erste Spiel zu Hause kurz vor Schluss noch mit 1:0 für sich entscheiden konnten, meldete sich der LHC am letzten Montag eindrücklich zurück. Die Mannen um Headcoach Geoff Ward bestachen mit einer äusserst kämpferischen Leistung und fegten den GSHC trotz vieler Powerplay-Chance der Genfer gleich mit 5:1 aus der Vaudoise Arena. Wird Genf heute in der heimischen Arena wieder die richtigen Hebel finden, um gegen die Waadtländer zurückzuschlagen? An der Anzahl von Abschlüssen liegt es bei der Mannschaft von Ville Peltonen nicht: Die Calvinstädter machen da weiter wo sie in der Regular Season aufgehört hatten und sind bislang die Mannschaft mit den meisten Torschüssen in diesen Playoffs.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
24.03.2026, 17:36 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur dritten Partie in dieser National League Playoff-Serie zwischen dem Genève-Servette HC und dem Lausanne HC. Das Spiel steigt um 20:00 Uhr in der Les Vernets in Genf.

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
25. März 2026 um 20:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Lausanne HC
Lausanne HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        National League
        National League