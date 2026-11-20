Kurz vor dem Spiel gegen Rapperswil-Jona (3:0) gibt Fribourg-Gottéron die Vertragsverlängerung mit Ludvig Johnson (20) bekannt.
Der Schweden-Schweizer, der einst im Nachwuchs des EV Zug ausgebildet wurde, verlängert um zwei Jahre bis 2029. Für den EVZ und Gottéron kommt er bisher auf 111 National-League-Spiele (neun Tore, 29 Assists). In der abgelaufenen Saison feierte der Verteidiger mit Fribourg den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.
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