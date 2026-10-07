Der EV Zug hat die Verpflichtung von Bernd Wolf vom EHC Kloten bekanntgegeben. Der Verteidiger wechselt zur kommenden Saison in die Zentralschweiz.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bernd Wolf (29) hat einen Dreijahresvertrag ab nächster Saison bis 2030 beim EV Zug unterschrieben.

Der Österreicher mit Schweizer Lizenz durchlief die Jugendorganisation des SC Bern, ehe er 2018 nach Leihen zum SC Langenthal und EHC Visp und vier Einsätzen für die SCB-Profis ins österreichische Villach wechselte. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz 2020 spielte er für Lugano und seit 2024 für Kloten. Insgesamt kam er in der National League 342-mal zum Einsatz.

«Bernd ist ein beweglicher, intelligenter und kampfstarker Verteidiger, der in der National League konstant gute Leistungen zeigt. Bernds Charakter auf und neben dem Eis passt sehr gut zu der Identität, die wir beim EVZ momentan aufbauen», wird EVZ-Sportchef Ted Suihkonen in einer Medienmitteilung zitiert.

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