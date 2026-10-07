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Ab kommender Saison
Zug verstärkt sich mit Kloten-Verteidiger

Der EV Zug hat die Verpflichtung von Bernd Wolf vom EHC Kloten bekanntgegeben. Der Verteidiger wechselt zur kommenden Saison in die Zentralschweiz.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Bernd Wolf wird Kloten zum Saisonende verlassen.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Bernd Wolf (29) hat einen Dreijahresvertrag ab nächster Saison bis 2030 beim EV Zug unterschrieben.

Der Österreicher mit Schweizer Lizenz durchlief die Jugendorganisation des SC Bern, ehe er 2018 nach Leihen zum SC Langenthal und EHC Visp und vier Einsätzen für die SCB-Profis ins österreichische Villach wechselte. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz 2020 spielte er für Lugano und seit 2024 für Kloten. Insgesamt kam er in der National League 342-mal zum Einsatz.

«Bernd ist ein beweglicher, intelligenter und kampfstarker Verteidiger, der in der National League konstant gute Leistungen zeigt. Bernds Charakter auf und neben dem Eis passt sehr gut zu der Identität, die wir beim EVZ momentan aufbauen», wird EVZ-Sportchef Ted Suihkonen in einer Medienmitteilung zitiert.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
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9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
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9
-4
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
6
8
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
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