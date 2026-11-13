DE
FR
Abonnieren

Duca über tropfendes Dach
«Wir hoffen, es kommt nichts Neues dazu»

Am Mittwoch tropfte es vom Hallendach der OYM Hall in Zug. Das Spiel zwischen dem EV Zug und dem HC Ambri-Piotta musste deshalb abgebrochen werden. Vor dem Heimspiel am Freitag gegen die Lakers gibt EVZ-CEO Paolo Duca ein Update zur Situation.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Bern
SC Bern
0:0
19
0
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
20
10
30
6
EV Zug
EV Zug
0:0
14
22
29
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0:0
19
13
28
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
EHC Biel
EHC Biel
19
-4
24
11
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
12
HC Lugano
HC Lugano
0:0
20
-7
23
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
0:0
20
-19
20
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
ev zug logo
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen