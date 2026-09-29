Tigers schaffen irre Wende beim Schlusslicht

Was für eine Aufholjagd in Langnau! Die SCL Tigers machen im Schlussdrittel einen 0:3-Rückstand wett und holen gegen Lugano die vollen drei Punkte.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der von Blick als Saison-Schnellstarter gekürte Alessio Bertaggia braucht auch gegen die Tigers nicht lange, um positiv in Erscheinung zu treten. Nach einem geblockten Schuss reagiert der Routinier in der 5. Minute blitzschnell und versorgt die Scheibe über der Fanghand von Tigers-Goalie Luca Boltshauser. Es ist bereits sein viertes Tor im fünften Spiel – doppelt so viele wie in 38 Partien in der letzten Saison.

Die knappe Gästeführung zur ersten Pause geht aufgrund eines Chancenplus in Ordnung, auch wenn auch die Tigers das eine oder andere Mal gefährlich vor dem Gehäuse auftauchen. Und die Luganesi machen im Mitteldrittel direkt weiter Alarm. Begünstigt von einer Strafe gegen Patrick Petrini kommt der Finne Jere Innala zu seinem ersten Tor auf Schweizer Eis. Der Neuzugang vom schwedischen Frölunda trifft im Powerplay von rechts haargenau in die nahe Ecke.

Die Langnauer brauchen eine Fünf-gegen-drei-Situation, um nach Spielhälfte die Tessiner richtig in Bedrängnis zu bringen. Aber die Torumrandung gegen Jonathan Dahlén und ein starker Joren van Pottelberghe halten den Bianconeri die Null auch nach 40 Minuten.

Drei Blitzstarts sind besser als zwei, denkt sich wohl der HC Lugano zu Beginn des Schlussabschnitts. Olle Lycksell schliesst einen Konter in der 42. Minute zum 3:0 ab – das Spiel scheint früh entschieden.

Mit Betonung auf scheint. Die Hausherren schlagen aus dem Nichts mit einem Doppelschlag zurück. Zunächst lässt sich van Pottelberghe in seinem ersten Einsatz der Saison von Juuso Riikola aus der Distanz über dem linken Schoner erwischen, dann kommt er mit der Schlägerhand gegen einen platzierten Schuss von Nando Eggenberger zu spät. Doch damit nicht genug: Die Tigers haben noch lange nicht genug – Julian Schmutz trifft aus ähnlicher Position wie zuvor Eggenberger von rechts in die weite Ecke.

Das Spiel wird in der Schlussphase zu einem offenen Schlagabtausch, aus dem die Emmentaler doch tatsächlich mit den vollen drei Punkten rausgehen. Dahlén lenkt einen Schuss von Emil Pettersson unhaltbar ab. Was für eine Wende der SCL Tigers!

Fans: 5607

Tore: 5. Bertaggia (Alatalo, Thürkauf) 0:1. 23. Innala (Alatalo, Shore/PP) 0:2. 42. Lycksell (Alatalo, Peltonen) 0:3. 44. Riikola (Kinnunen, Pettersson) 1:3. 45. Eggenberger (Lehmann, F. Schmutz) 2:3. 50. J. Schmutz (Allenspach, F. Schmutz) 3:3. 57. Dahlén (Pettersson, Riikola) 4:3.

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