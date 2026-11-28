Kloten gewinnt gegen die Tigers und gibt die rote Laterne ab – und Zug kommt beim Sieg gegen Davos spät noch ins Zittern. Hier gibts die Übersicht zu den fünf National-League-Partien vom Samstag.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 24 47 60 2 SC Bern 25 13 48 3 EV Zug 21 33 47 4 HC Ambri-Piotta 25 10 44 5 SCL Tigers 26 13 41 6 Genève-Servette HC 26 -18 39 7 Lausanne HC 26 -9 36 8 HC Ajoie 25 -5 35 9 HC Lugano 25 -8 32 10 HC Fribourg-Gottéron 25 5 31 11 EHC Biel 24 -13 28 12 HC Davos 24 -14 27 13 SC Rapperswil-Jona Lakers 26 -24 27 14 EHC Kloten 26 -30 27 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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