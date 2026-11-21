Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
22
42
55
2
SC Bern
22
11
42
3
EV Zug
18
28
38
4
HC Ambri-Piotta
22
4
38
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Ajoie
23
-4
33
8
HC Fribourg-Gottéron
22
12
31
9
HC Lugano
23
-6
29
10
HC Davos
22
-11
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
21
-11
24
13
EHC Kloten
23
-27
24
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs