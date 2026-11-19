Ajoies Julius Honka wird für einen Check gegen den Kopf im Spiel gegen Zug gesperrt. Wie lange, entscheidet sich in einem Verfahren der Liga.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Liga hat ein Verfahren gegen Ajoie-Verteidiger Julius Honka (30) wegen eines Checks gegen den Kopf von Mike Künzle (32) im Spiel gegen den EVZ (0:3) eröffnet. Der Finne wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Er wurde zu Beginn des Schlussdrittels vorzeitig unter die Dusche geschickt. Damit wird er zumindest das Auswärtsspiel in Lugano am Freitag (19.45 Uhr) verpassen.

Julius kommt in bisher 21 Spielen auf starke 14 Skorerpunkte (sieben Tore) und ist damit der Verteidiger mit dem siebtbesten Offensiv-Output der Liga. Sein Bruder Anttoni Honka (26) belegt mit 18 Punkten (elf Tore) sogar Platz zwei in dieser Liste.

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