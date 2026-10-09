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«Rückhalt, den wir uns wünschen»
ZSC-Goalie verlängert um zwei Jahre

Goalie Robin Zumbühl hat seinen Vertrag bei den ZSC Lions um zwei Jahre verlängert.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Robin Zumbühl (l.) hat seinen Vertrag bei den Lions verlängert.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die ZSC Lions geben die Vertragsverlängerung mit Ersatzgoalie Robin Zumbühl (27) bekannt. Das Eigengewächs verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2029.

In der aktuellen Saison stand der Backup von Simon Hrubec (35) in zwei von acht Spielen im Einsatz, insgesamt kommt der langjährige GCK-Keeper auf 39 Einsätze in der National League.

«Robin füllt seine Rolle als Backup-Goalie hervorragend aus und ist genau der Rückhalt, den wir uns wünschen. Er war in der Vergangenheit statistisch gesehen einer der besten Backup-Goalies der Liga dank starker Fangquoten», lässt sich Sportchef Sven Leuenberger in einer Medienmitteilung zitieren.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
4
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
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