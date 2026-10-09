Goalie Robin Zumbühl hat seinen Vertrag bei den ZSC Lions um zwei Jahre verlängert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die ZSC Lions geben die Vertragsverlängerung mit Ersatzgoalie Robin Zumbühl (27) bekannt. Das Eigengewächs verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2029.

In der aktuellen Saison stand der Backup von Simon Hrubec (35) in zwei von acht Spielen im Einsatz, insgesamt kommt der langjährige GCK-Keeper auf 39 Einsätze in der National League.

«Robin füllt seine Rolle als Backup-Goalie hervorragend aus und ist genau der Rückhalt, den wir uns wünschen. Er war in der Vergangenheit statistisch gesehen einer der besten Backup-Goalies der Liga dank starker Fangquoten», lässt sich Sportchef Sven Leuenberger in einer Medienmitteilung zitieren.

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