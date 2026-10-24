Gut einen Monat nach Saisonstart feiert der EV Zug seine Heimpremiere in der umgebauten OYM Hall. Und Topscorer Vinzenz Rohrer (22) liefert direkt eine Show ab.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Mit acht Punkten in drei Spielen hat Vinzenz Rohrer (22) bei den Zugern zum Saisonbeginn so richtig eingeschlagen. Danach folgte eine Durststrecke. In vier Partien konnte der Österreicher mit Schweizer Lizenz weder Assists noch Tore verbuchen. Doch mittlerweile ist Rohrer zurück, und wie.

Gegen Ajoie erzielt Rohrer am Dienstag den Ausgleich in Unterzahl. Mit einem Strich ins obere linke Eck bezwingt er den Jurassier Goalie Antoine Keller (22). Am Freitag gegen Lausanne ist der junge Vorarlberger die auffallendste Figur der Zuger. Es ist das erste Spiel der Zentralschweizer in der neu umgebauten OYM Hall und Rohrer braucht lediglich 57 Sekunden, diese mit einem Treffer einzuweihen.

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Gordie-Howe-Hattrick?

Ein Schuss ins leere Tor besiegelt den ersten Heimsieg der Saison. Doch Rohrer glänzt gegen Lausanne nicht nur als Doppeltorschütze, sondern teilt auch physisch aus. Zunächst mit einer unglücklichen Szene. Der Zuger prallt in der Offensivzone mit Lausannes Curtis Lazar (31) zusammen und trifft den Kanadier am Knie. Dieser bleibt liegen und verlässt beim nächsten Spielunterbruch, gestützt von Teamkollegen, das Eis.

0:56 Nächster Lausanne-Ausfall: Rohrer verletzt Lazar unglücklich am Knie

Nur kurze Zeit später tritt Rohrer wieder in Erscheinung. Dieses Mal mit einem harten Check gegen Philipp Kurashev (27). Der Ex-NHL-Schweizer bekommt im eigenen Drittel die Scheibe, hat den Kopf unten und wird vom heranbrausenden Österreicher umgenietet – ein kerniger, aber regelkonformer Check. Das lässt sich Kurashev aber nicht ohne weiteres gefallen und beginnt, sich mit Rohrer zu prügeln, der den Kampf annimmt. Wer einen Gordie-Howe-Hattrick wittert – Tor, Assist und Faustkampf in einem Spiel – wird enttäuscht.

Dafür bräuchte es eine Fünf-Minuten-Strafe – beide müssen aber nur für zwei Minuten raus. Zudem fehlt Rohrer ein Assist. Dennoch: Der erste Auftritt vor heimischem Publikum ist dem Topskorer mit zwei Toren, einem harten Check und einer Prügelei mehr als geglückt. Sein Ziel, einen Eindruck vor den EVZ-Fans zu hinterlassen, hat er erreicht.

0:34 Rohrer nach erstem Sieg in Zug: «Ich will auch Impressionen bringen»