Die National League ist um eine Attraktion reicher. Philipp Kurashev (27) und der Lausanne HC haben sich auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt. Dieser enthält sowohl eine NHL-Ausstiegsklausel als auch eine Verlängerungsoption. Überraschend kommt die Kurashev-Verpflichtung nicht. Der Nati-Stürmer sass bereits am vergangenen Mittwoch auf der Tribüne, als der LHC zu Hause Ajoie mit 6:3 bezwang.
Im Sommer mussten die Waadtländer den Abgang von Théo Rochette (24, WM-Silberheld von 2026) verkraften. Der Angreifer probiert sein Glück seither in Übersee in der Organisation der Detroit Red Wings. Mit Kurashev (WM-Silberheld von 2024 und Olympia-Teilnehmer von 2026) stösst nun ein Spieler zum Team von Geoff Ward, der bereits reichlich Erfahrung (360 Spiele – 55 Tore, 95 Assists) in der NHL gesammelt hat.
Kurashev wurde 2018 in der vierten Runde von den Chicago Blackhawks gedraftet. Total kommt er auf sechs Spielzeiten in der besten Eishockey-Liga der Welt. Die vergangene verbrachte er bei den San Jose Sharks. Danach fand der 27-Jährige keinen Arbeitgeber mehr in der NHL, weswegen nun Lausanne zum Handkuss kommt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
2:0
12
23
33
2
Genève-Servette HC
2:2
13
6
25
3
HC Fribourg-Gottéron
4:1
12
12
21
4
Lausanne HC
3:2
14
-1
21
5
SC Bern
2:1
11
3
20
6
HC Ajoie
1:1
14
-3
20
7
HC Ambri-Piotta
2:2
12
-1
19
8
SCL Tigers
1:2
13
4
19
9
HC Davos
0:2
13
-5
16
10
HC Lugano
1:4
12
-1
15
11
EV Zug
1:1
8
10
14
12
EHC Biel
2:1
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
1:2
13
-18
11
14
EHC Kloten
2:3
13
-23
9