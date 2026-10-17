Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die National League ist um eine Attraktion reicher. Philipp Kurashev (27) und der Lausanne HC haben sich auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt. Dieser enthält sowohl eine NHL-Ausstiegsklausel als auch eine Verlängerungsoption. Überraschend kommt die Kurashev-Verpflichtung nicht. Der Nati-Stürmer sass bereits am vergangenen Mittwoch auf der Tribüne, als der LHC zu Hause Ajoie mit 6:3 bezwang.

Im Sommer mussten die Waadtländer den Abgang von Théo Rochette (24, WM-Silberheld von 2026) verkraften. Der Angreifer probiert sein Glück seither in Übersee in der Organisation der Detroit Red Wings. Mit Kurashev (WM-Silberheld von 2024 und Olympia-Teilnehmer von 2026) stösst nun ein Spieler zum Team von Geoff Ward, der bereits reichlich Erfahrung (360 Spiele – 55 Tore, 95 Assists) in der NHL gesammelt hat.

Kurashev wurde 2018 in der vierten Runde von den Chicago Blackhawks gedraftet. Total kommt er auf sechs Spielzeiten in der besten Eishockey-Liga der Welt. Die vergangene verbrachte er bei den San Jose Sharks. Danach fand der 27-Jährige keinen Arbeitgeber mehr in der NHL, weswegen nun Lausanne zum Handkuss kommt.

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