Nathan Borradori wird nach seinem Foul gegen Tigers-Verteidiger Gian Meier für ein Spiel gesperrt. Der Einzelrichter wertet die Aktion als gefährliches Slew-Footing.

Lynn Piubel

Es passiert kurz vor Schluss: Im National-League-Spiel zwischen Ambri und den SCL Tigers (1:5) vom Donnerstagabend in der Gottardo Arena bringt Ambri-Stürmer Nathan Borradori (23) seinen Gegenspieler Gian Meier (19) unsanft zu Fall.

Auf dem Eis wurde die Aktion zunächst mit einer Fünf-Minuten-Strafe wegen Beinstellens sanktioniert. Damit war der Fall allerdings noch nicht erledigt. Der Player-Safety-Officer (PSO) beantragte ein nachträgliches Verfahren und stufte das Foul als «Slew-Footing» ein.

Borradori zog Meier am Oberkörper nach hinten und fegte gleichzeitig mit seinem linken Bein das rechte Bein des Tigers-Verteidigers weg. Meier verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte rückwärts aufs Eis. Der Einzelrichter Karl Knopf folgt nun dieser Einschätzung und hält fest, dass ein Slew-Footing vorliege und die Aktion «sehr gefährlich» sei.

Sperre und 1000 Franken Busse

Borradori wird für ein Pflichtspiel gesperrt. Dazu kommt eine Busse von 760 Franken und weitere 240 Franken fallen als Verfahrenskosten an. Insgesamt werden Ambri damit 1000 Franken in Rechnung gestellt.

Borradori (zwei Tore in acht Spielen) wird den Tessinern damit im nächsten Spiel auswärts gegen Fribourg fehlen.

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