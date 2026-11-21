Sein Vergehen ist schon fast einen Monat her, jetzt wird Ambri-Spieler Nathan Borradori (20) nachträglich zur Kasse gebeten. Im Spiel gegen den EHC Biel am 27. Oktober wurde er von Fabio Hofer leicht von hinten gehakt und liess sich fallen. Für diese Schwalbe kassierte Borradori bereits während der Partie eine Zwei-Minuten-Strafe.
Nun gibts Post von der Liga. Zusätzlich muss er für das Vortäuschen eines Fouls eine Busse in der Höhe von 800 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen. Dazu kommts, weil nach der Partie das Sounding Board den Antrag auf ein Tarifverfahren gestellt hat.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
21
39
52
2
SC Bern
21
7
39
3
EV Zug
17
29
37
4
HC Ambri-Piotta
21
3
36
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Fribourg-Gottéron
21
13
31
8
HC Ajoie
22
-5
30
9
HC Lugano
22
-3
29
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
14
EHC Kloten
22
-28
21