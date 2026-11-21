Schon während des Spiels hats für Nathan Borradori eine Strafe wegen eines vorgetäuschten Fouls gegeben. Nun muss er auch noch eine Busse bezahlen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sein Vergehen ist schon fast einen Monat her, jetzt wird Ambri-Spieler Nathan Borradori (20) nachträglich zur Kasse gebeten. Im Spiel gegen den EHC Biel am 27. Oktober wurde er von Fabio Hofer leicht von hinten gehakt und liess sich fallen. Für diese Schwalbe kassierte Borradori bereits während der Partie eine Zwei-Minuten-Strafe.

Nun gibts Post von der Liga. Zusätzlich muss er für das Vortäuschen eines Fouls eine Busse in der Höhe von 800 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen. Dazu kommts, weil nach der Partie das Sounding Board den Antrag auf ein Tarifverfahren gestellt hat.

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