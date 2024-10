Erstmals seit Oktober 2013 führt Kloten die NL-Tabelle an. Dank des Sieges gegen Zug, der nach zwei kuriosen Gegentreffern auf der Kippe stand. Seine Vorderleute haben Goalie Ludovic Waeber den Abend gerettet.

Ein Zuger Doppelschlag der kuriosen Sorte im Schlussdrittel in Kloten: Der Schuss von Verteidiger Elia Riva aus über 40 Metern landet im Netz, Lukas Bengtssons lockerer Handgelenkschuss von der blauen Linie ebenfalls. Der EVZ dreht das Spiel vom 1:2 zum 3:2. Und bei diesen Gegentoren sieht Klotens Schlussmann Ludovic Waeber für einmal alles andere als stilsicher aus.

Ist der Match nun gelaufen? Mitnichten. Der EHC Kloten Ausgabe 2024 verfügt über die Mittel, ein Spiel wieder an sich zu reissen. Das tut er, ebenfalls mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten zum 4:3-Sieg. «Zwei so schnelle Gegentore sind bitter», so Waeber. «Und das im Schlussdrittel. Wir hätten einfach aufgeben können.»

Doch seine Vorderleute lassen ihn nicht im Stich. Wie dankbar ist er ihnen, dass ihnen die Wende noch gelungen ist? «Sehr dankbar. Das zeigt unseren Charakter im Team. Wenn einer einen Fehler macht, springen andere für ihn ein. Sie haben die Kohlen für mich aus dem Feuer geholt.»

Der 28-Jährige hält sich nicht gross damit auf, über die beiden Patzer zu grübeln. «Es ist blöd gelaufen. Ich habe schon schlimmere Tore kassiert und werde noch schlimmere Tore kassieren.» So abgeklärt redet der Goalie des aktuellen Leaders.