Wenige Tage nach dem Playoff-Out der ZSC Lions gegen Davos ist klar, wo ihr scheidender Stürmer Dario Trutmann ab der kommenden Saison spielt. Der 33-Jährige wechselt zum EHC Biel, wie der Verein am Donnerstag mitteilt. Im Seeland unterschreibt der Verteidiger einen Vertrag bis im Frühling 2028.
Für Trutmann ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Der ehemalige EVZ-Junior sammelte in Biel zwischen 2012 und 2014 seine ersten Erfahrungen in der National League. Es folgten Stationen bei Servette und in Lausanne, ehe er 2019 zum ZSC wechselte. In Zürich feierte Trutmann, der einst auch zwei Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft bestritten hat, zwei Meistertitel und 2025 den Gewinn der Champions League.
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