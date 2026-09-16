Davos bindet schwedischen Stürmer bis 2029 an sich

Ein Spiel ist die neue Saison alt, da trifft der HC Davos schon eine wichtige Personalentscheidung für die kommenden Jahre: Rasmus Asplund (28) verlängert seinen bis im kommenden Frühling laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2029. Das gibt sein Klub am Tag nach dem 4:1-Sieg zum Saisonstart gegen die SCL Tigers bekannt.
Der schwedische Stürmer läuft seit 2025 für den HCD auf und hat in seiner Premierensaison im Landwassertal überzeugt: In 61 Spielen kam er auf 42 Skorerpunkte und hatte damit grossen Anteil am deutlichen Quali-Sieg und am anschliessenden Playoff-Finaleinzug der Davoser. Zuvor hat der zweifache schwedische WM-Teilnehmer auf Profi-Stufe vor allem in Nordamerika gespielt, wo er für die Buffalo Sabres, die Nashville Predators und die Florida Panthers in 189 NHL-Spielen auf dem Eis stand.
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