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Nach rund einem Jahr
Angreifer Kahun verlässt Lausanne bereits wieder

Der Lausanne HC und Dominik Kahun trennen sich in gegenseitigem Einvernehmen. Der Deutsche erzielte in 59 Spielen für die Waadtländer 34 Skorepunkte.
Publiziert: 14:26 Uhr
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Aktualisiert: 14:30 Uhr
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Läuft nächste Saison nicht mehr für Lausanne auf: Dominik Kahun.
Foto: Pius Koller
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Julian SigristRedaktor Sport

Der Lausanne HC und Dominik Kahun gehen getrennte Wege, wie der Klub am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gibt. Demnach habe man sich einvernehmlich dazu entschieden, die gemeinsame Zusammenarbeit per sofort zu beenden.

Der deutsche Angreifer stiess im Februar 2025 zu den Waadtländern, nachdem sein Vertrag beim SCB aufgelöst worden war. Im Anschluss absolvierte er für den letztjährigen Vizemeister 59 Partien, in denen ihm 34 Skorerpunkte gelangen.

Das Arbeitspapier von Kahun wäre ursprünglich noch bis Sommer 2027 gelaufen. Wo es den 30-Jährigen nun hinzieht, ist noch nicht klar.

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