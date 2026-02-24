DE
Nach Gerangel
Diese DiDomenico-Aktion führt zur Matchstrafe

Ambri-Piotta gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen Lausanne mit 3:2 in der Verlängerung. Diese erlebt Chris DiDomenico unfreiwillig als Zuschauer.
Publiziert: 24.02.2026 um 22:21 Uhr
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
47
20
77
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zug
EV Zug
47
-18
67
9
SC Bern
SC Bern
47
-5
65
10
SCL Tigers
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Biel
EHC Biel
47
-21
61
12
EHC Kloten
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
48
-70
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
