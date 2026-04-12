Lange Pause für Ambri-Verteidiger Virtanen

Lange Pause für Ambri-Verteidiger Jesse Virtanen. Der 34-Jährige hat sich eine Verletzung im unteren Körperbereich zugezogen, er wurde in den vergangenen Wochen erfolgreich operiert. Dies meldet Ambri in einer Mitteilung. Virtanen muss nun voraussichtlich vier bis fünf Monate pausieren. Der Finne hat sich die Verletzung im zweiten Spiel der Playout-Serie gegen Ajoie (6:3) zugezogen. Er absolvierte in dieser Saison 51 Spiele für Ambri und verbuchte dabei sieben Tore und 18 Vorlagen.
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