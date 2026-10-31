Böser Check mit Folgen? HCD-Stürmer Brendan Lemieux wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt – nun droht ihm eine noch härtere Strafe.

Darum gehts Brendan Lemieux vom HC Davos wird vorerst für ein Spiel gesperrt

Er checkte Lakers-Captain Nico Dünner in den Rücken

Die Liga eröffnete nun ein Verfahren

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der US-Kanadier Brendan Lemieux (30) vom HC Davos wird im Spiel vom Freitag nach einem üblen Check in den Rücken von Lakers-Captain Nico Dünner mit einer Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe bestraft.

Nun eröffnet die Liga gegen den HCD-Flügel ein Verfahren, weshalb das Vergehen noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Vorerst wird Lemieux von der Liga vorsorglich für eine Partie gesperrt.

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