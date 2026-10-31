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VA Lemieux checkt Lakers-Captain Dünner
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Dafür muss er vom Eis:Lemieux checkt Lakers-Dünner in den Rücken

Nach üblem Check
Liga eröffnet Verfahren gegen HCD-Lemieux

Böser Check mit Folgen? HCD-Stürmer Brendan Lemieux wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt – nun droht ihm eine noch härtere Strafe.
Publiziert: vor 1 Minute
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Brendan Lemieux wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Brendan Lemieux vom HC Davos wird vorerst für ein Spiel gesperrt
  • Er checkte Lakers-Captain Nico Dünner in den Rücken
  • Die Liga eröffnete nun ein Verfahren
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Der US-Kanadier Brendan Lemieux (30) vom HC Davos wird im Spiel vom Freitag nach einem üblen Check in den Rücken von Lakers-Captain Nico Dünner mit einer Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe bestraft.

Nun eröffnet die Liga gegen den HCD-Flügel ein Verfahren, weshalb das Vergehen noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Vorerst wird Lemieux von der Liga vorsorglich für eine Partie gesperrt.

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33
44
2
HC Ambri-Piotta
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17
3
30
3
Genève-Servette HC
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18
-7
29
4
SCL Tigers
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19
10
29
5
SC Bern
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16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zug
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12
15
25
8
Lausanne HC
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19
-11
24
9
EHC Biel
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17
-2
23
10
HC Davos
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18
-9
23
11
HC Lugano
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17
-5
22
12
HC Ajoie
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18
-8
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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-17
19
14
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