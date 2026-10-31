Darum gehts
- Brendan Lemieux vom HC Davos wird vorerst für ein Spiel gesperrt
- Er checkte Lakers-Captain Nico Dünner in den Rücken
- Die Liga eröffnete nun ein Verfahren
Der US-Kanadier Brendan Lemieux (30) vom HC Davos wird im Spiel vom Freitag nach einem üblen Check in den Rücken von Lakers-Captain Nico Dünner mit einer Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe bestraft.
Nun eröffnet die Liga gegen den HCD-Flügel ein Verfahren, weshalb das Vergehen noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Vorerst wird Lemieux von der Liga vorsorglich für eine Partie gesperrt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Bern
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zug
12
15
25
8
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Biel
17
-2
23
10
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
18
-8
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
18
-21
18