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Nach Aus in Zürich
Ex-ZSC-Coach Bayer hat einen neuen National-League-Job

Der HC Genf-Servette verstärkt sein Trainerteam: Ex-ZSC-Coach Marco Bayer und Christer Olsson, zuletzt bei Färjestad, werden neue Assistenten von Sam Hallam.
Publiziert: 19:11 Uhr
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Ex-ZSC-Trainer Marco Bayer heuert bei Genf als Assistenztrainer an.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktor Sport

Der HC Genf-Servette bereitet sich auch während der Hockey-WM intensiv auf die kommende Spielzeit vor. Wie die Genfer in einer Medienmitteilung schreiben, stossen Ex-ZSC-Trainer Marco Bayer (53) und Christer Olsson (55) als Assistenztrainer zum Klub. Headcoach ist Sam Hallam (46).

Somit hat Doublesieger Bayer nach seiner Entlassung bei den Zürchern diese Saison bereits wieder einen neuen Arbeitgeber gefunden. Olsson ist zuletzt Assistenztrainer beim schwedischen Klub Färjestad gewesen, kennt aber die Schweiz aus seiner Zeit beim SC Bern.

Sportchef Marc Gautschi sagt zu den Verpflichtungen: «Wir freuen uns sehr, mit Christer und Marco die idealen Assistenztrainer für unseren Verein und für Cheftrainer Sam Hallam gefunden zu haben. Uns war wichtig, dass sie den Schweizer Eishockeysport bestens kennen und bereits als Cheftrainer tätig waren, damit wir die Aufgaben im Trainerstab optimal verteilen können.» 

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