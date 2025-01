MySports-Dok-Serie Inside Plus SCB-Leitwolf Simon Moser mit 35 noch immer hungrig

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. Simon Moser hat als SCB-Leaderfigur schon einige sportliche Höhen und Tiefen erlebt. In der Dokumentation gibt er Einblick in sein Leben abseits des Eises.