Biels Ersatzgoalie setzt Karriere in Deutschland fort

DEL statt National League – Goalie Luis Janett (25) steht kommende Saison in Deutschland für die Nürnberg Ice Tigers zwischen den Pfosten. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.
«Ich möchte zeigen, was ich kann, und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen», lässt sich Janett auf der Homepage seines neuen Klubs zitieren. 2024/25 und 2025/26 hatte Janett beim EHC Biel die Rolle als Ersatzkeeper inne. Total kam er für die Seeländer in 21 Partien zum Einsatz.
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