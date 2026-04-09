Biels Ersatzgoalie setzt Karriere in Deutschland fort

Seit längerem ist klar, dass Luis Janett beim EHC Biel keine Zukunft mehr hat. Nun hat er bei den Nürnberg Ice Tigers Unterschlupf gefunden.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

DEL statt National League – Goalie Luis Janett (25) steht kommende Saison in Deutschland für die Nürnberg Ice Tigers zwischen den Pfosten. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

«Ich möchte zeigen, was ich kann, und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen», lässt sich Janett auf der Homepage seines neuen Klubs zitieren. 2024/25 und 2025/26 hatte Janett beim EHC Biel die Rolle als Ersatzkeeper inne. Total kam er für die Seeländer in 21 Partien zum Einsatz.

Noch näher dran am EHC Biel Füge jetzt den EHC Biel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen