DE
FR
Abonnieren

«Möchte zeigen, was ich kann»
Biels Ersatzgoalie setzt Karriere in Deutschland fort

Seit längerem ist klar, dass Luis Janett beim EHC Biel keine Zukunft mehr hat. Nun hat er bei den Nürnberg Ice Tigers Unterschlupf gefunden.
Publiziert: 18:12 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
Der neue Arbeitgeber von Luis Janett sind die Nürnberg Ice Tigers aus der DEL.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

DEL statt National League – Goalie Luis Janett (25) steht kommende Saison in Deutschland für die Nürnberg Ice Tigers zwischen den Pfosten. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

«Ich möchte zeigen, was ich kann, und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen», lässt sich Janett auf der Homepage seines neuen Klubs zitieren. 2024/25 und 2025/26 hatte Janett beim EHC Biel die Rolle als Ersatzkeeper inne. Total kam er für die Seeländer in 21 Partien zum Einsatz.

Noch näher dran am EHC Biel

Füge jetzt den EHC Biel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zum EHC Biel
Nichts verpassen
Alle Storys zum EHC Biel
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Biel
        EHC Biel
        National League
        National League