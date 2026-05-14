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Meister verkündet Abgang
Jeremi Gerber verlässt Gottéron nach zwei Jahren

Der HC Fribourg-Gottéron gibt bekannt, dass Jeremi Gerber den Verein nach zwei Jahren verlassen wird. Nach dem SC Bern und dem HC Lugano war Fribourg-Gottéron die dritte Station des Emmentalers in der National League.
Publiziert: 20:32 Uhr
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Jeremi Gerber verlässt Meister Fribourg-Gottéron.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der HC Fribourg-Gottéron an Auffahrt auf den sozialen Medien verkündet, wird Jeremi Gerber (26) den Verein nach zwei gemeinsamen Jahren verlassen. Der gebürtige Emmentaler ist im Jahr 2024 vom HC Lugano zu Gottéron gestossen.

Wie der frischgebackene Schweizer Meister nun in seiner Mitteilung schreibt, wünsche man dem Spieler für die Zukunft «nur das Beste». Ebenfalls ehrt der Klub seine «starken Auftritte» in den diesjährigen Playoffs: «Jeremi avancierte in diesen Playoffs mehrfach zum Helden».

Für den 26-Jährigen endet somit ein weiteres Kapitel: In der National League war er neben Fribourg-Gottéron und Lugano auch für den SC Bern im Einsatz. Der Höhepunkt seiner Zeit in Freiburg ist selbstverständlich der frische Meistertitel.

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