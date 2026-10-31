Der Defensivmann absolviert nach seiner Rückkehr von Fribourg-Gottéron aktuell sein zweites Jahr beim SCRJ. Zuvor stand er vier Saisons bei den Drachen unter Vertrag.
Vergangene Saison kam der 31-Jährige verletzungsbedingt nur auf 28 Quali-Spiele (zwei Tore, drei Assists). In dieser Spielzeit stand er bisher immer auf dem Eis und verbuchte bereits zwei Vorlagen. Gegen den HCD feierte Rappis Defensivmann sein 500. National-League-Spiel. Jetzt steht fest: Dufner bleibt bis 2027/28 ein Laker.
«Mauro verfügt über gute Skills und eine grosse Erfahrung in der National League. Das macht ihn für uns zu einem wertvollen Teil unserer Mannschaft», beschreibt Lakers-Sportchef Claudio Cadonau den Verteidiger.
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18