Am Freitag feierte Mauro Dufner (31) sein 500. National-League-Spiel. Jetzt ziehen die Rapperswil-Jona Lakers die Option und verlängern den Vertrag mit dem Verteidiger bis zur Saison 2027/28.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Defensivmann absolviert nach seiner Rückkehr von Fribourg-Gottéron aktuell sein zweites Jahr beim SCRJ. Zuvor stand er vier Saisons bei den Drachen unter Vertrag.

Vergangene Saison kam der 31-Jährige verletzungsbedingt nur auf 28 Quali-Spiele (zwei Tore, drei Assists). In dieser Spielzeit stand er bisher immer auf dem Eis und verbuchte bereits zwei Vorlagen. Gegen den HCD feierte Rappis Defensivmann sein 500. National-League-Spiel. Jetzt steht fest: Dufner bleibt bis 2027/28 ein Laker.

«Mauro verfügt über gute Skills und eine grosse Erfahrung in der National League. Das macht ihn für uns zu einem wertvollen Teil unserer Mannschaft», beschreibt Lakers-Sportchef Claudio Cadonau den Verteidiger.

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