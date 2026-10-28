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Kommt aus der Swiss League
Lugano leiht Spieler aus – für zwei Partien

Marco Maurer stösst für zwei Spiele zum HC Lugano. Der Verteidiger wird vom HC Sierre ausgeliehen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Marco Maurer wird für zwei Spiele nach Lugano ausgeliehen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Beim HC Lugano geht die Verletzungshexe um. Aktuell fallen nicht weniger als acht Stammkräfte aus, unter ihnen mit Enzo Guebey, Jesper Peltonen und Calle Dahlström auch drei Verteidiger. Nun reagieren die Luganesi und leihen Marco Maurer (38) von Swiss-League-Klub Sierre aus.

Der Verteidiger wird dem Team von Tomas Mitell für die beiden verbliebenen National-League-Partien vor der Nationalmannschaftspause zur Verfügung stehen. Lugano empfängt am Donnerstag Lausanne, ehe am Samstag das Derby gegen Ambri wartet.

Das Leihgeschäft möglich macht eine Zusammenarbeit der Tessiner mit Sierre. Für Maurer ist es eine kurze Rückkehr an einen alten Wirkungsort: Vor über zehn Jahren ist er schon einmal für Lugano aufgelaufen und hat dabei rund 70 seiner über 900 National-League-Spiele bestritten.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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