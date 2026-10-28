Beim HC Lugano geht die Verletzungshexe um. Aktuell fallen nicht weniger als acht Stammkräfte aus, unter ihnen mit Enzo Guebey, Jesper Peltonen und Calle Dahlström auch drei Verteidiger. Nun reagieren die Luganesi und leihen Marco Maurer (38) von Swiss-League-Klub Sierre aus.
Der Verteidiger wird dem Team von Tomas Mitell für die beiden verbliebenen National-League-Partien vor der Nationalmannschaftspause zur Verfügung stehen. Lugano empfängt am Donnerstag Lausanne, ehe am Samstag das Derby gegen Ambri wartet.
Das Leihgeschäft möglich macht eine Zusammenarbeit der Tessiner mit Sierre. Für Maurer ist es eine kurze Rückkehr an einen alten Wirkungsort: Vor über zehn Jahren ist er schon einmal für Lugano aufgelaufen und hat dabei rund 70 seiner über 900 National-League-Spiele bestritten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18