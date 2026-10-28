Marco Maurer stösst für zwei Spiele zum HC Lugano. Der Verteidiger wird vom HC Sierre ausgeliehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Beim HC Lugano geht die Verletzungshexe um. Aktuell fallen nicht weniger als acht Stammkräfte aus, unter ihnen mit Enzo Guebey, Jesper Peltonen und Calle Dahlström auch drei Verteidiger. Nun reagieren die Luganesi und leihen Marco Maurer (38) von Swiss-League-Klub Sierre aus.

Der Verteidiger wird dem Team von Tomas Mitell für die beiden verbliebenen National-League-Partien vor der Nationalmannschaftspause zur Verfügung stehen. Lugano empfängt am Donnerstag Lausanne, ehe am Samstag das Derby gegen Ambri wartet.

Das Leihgeschäft möglich macht eine Zusammenarbeit der Tessiner mit Sierre. Für Maurer ist es eine kurze Rückkehr an einen alten Wirkungsort: Vor über zehn Jahren ist er schon einmal für Lugano aufgelaufen und hat dabei rund 70 seiner über 900 National-League-Spiele bestritten.

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