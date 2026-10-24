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VA Lemieux wird von Marchon am Kopf getroffen
1:09
Schiedsrichter pfeiffen nichts:Für diesen Marchon-Check gegen den Kopf gibts keine Strafe

Wegen Check gegen den Kopf
Liga eröffnet Verfahren gegen SCB-Marchon

Im Spiel hat Marc Marchon für seinen Check keine Strafe bekommen. Nun hat das Ganze ein Nachspiel.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Muss am Sonntag zuschauen: Marc Marchon.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Duell zwischen dem HC Davos und dem SC Bern läuft am Freitag die 33. Minute, als Marc Marchon (31) zu einem Check gegen den Kopf von HCD-Raubein Brendan Lemieux (30) ansetzt. Das Ganze entgeht den Schiedsrichtern, der Berner kommt ohne Strafe davon.

Im Nachgang hat die Szene dennoch Konsequenzen für den Berner. Wie die Liga am Samstagmorgen mitteilt, eröffnet sie gegen Marchon ein ordentliches Verfahren aufgrund eines möglichen Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich von Lemieux. Zudem wird Marchon vorsorglich für eine Partie gesperrt. Damit verpasst er das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den HC Lugano.

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        National League