Ramona BieriRedaktorin Sport
Im Duell zwischen dem HC Davos und dem SC Bern läuft am Freitag die 33. Minute, als Marc Marchon (31) zu einem Check gegen den Kopf von HCD-Raubein Brendan Lemieux (30) ansetzt. Das Ganze entgeht den Schiedsrichtern, der Berner kommt ohne Strafe davon.
Im Nachgang hat die Szene dennoch Konsequenzen für den Berner. Wie die Liga am Samstagmorgen mitteilt, eröffnet sie gegen Marchon ein ordentliches Verfahren aufgrund eines möglichen Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich von Lemieux. Zudem wird Marchon vorsorglich für eine Partie gesperrt. Damit verpasst er das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den HC Lugano.
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs