Der ehemalige Ajoie- und Servette-Spieler Dmytro Timashov wechselt zurück in die National League und schliesst sich dem HC Lugano an. Damit reagieren die Tessiner unter anderem auf verletzungsbedingte Ausfälle.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der HC Lugano hat sich die Dienste von Dmytro Timashov gesichert. Der 30-jährige Schwede kommt von HK Nitra und hat im Tessin bis Ende Saison unterschrieben.

Für den Stürmer ist es eine Rückkehr in die National League: In der Saison 2023/24 spielte er für Ajoie, im Jahr darauf – nach einem Zwischenstopp in Sotschi – dann auch bei Genf-Servette. Timashov wurde 2015 in der 5. Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet, kam aber erst in der Saison 2019/20 zu Einsätzen für die NHL-Franchise.

Wie die Luganesi mitteilen, ist die Verpflichtung eine Reaktion auf die vielen Verletzten im offensiven Bereich sowie eine präventive Massnahme für die Zeit der U20-WM, an der «vielversprechende Nachwuchsspieler» zum Einsatz kommen und so dem Team fehlen könnten. «Angesichts der Langzeitverletzungen, mit denen wir schon seit geraumer Zeit konfrontiert sind, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir unser Line-up verstärken müssen», erklärt General Manager Janick Steinmann (39).

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