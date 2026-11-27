Darum gehts Luca Cereda und Paolo Duca sprechen über ihren Abschied bei Ambri

Das gefährlichste Sturm-Duo kommt aus der Leventina

Bei Kloten werden die Verletzungssorgen langsam aber sicher kleiner

Paolo Duca und Luca Cereda über ihren Ambri-Abschied

Die beiden Ambri-Legenden waren am Mittwoch beim RSI-Podcast «Larmandillo» zu Gast. Gleich zu Beginn versichert EVZ-CEO Paolo Duca, dass das Hallendach-Problem in der OYM Hall mittlerweile beseitigt worden sei und bis Saisonende Spiele ausgetragen werden könnten. Luca Cereda und Duca offenbaren im Gespräch mit Gastgeber Armando Ceroni, dass sie stolz auf ihre Zeit bei Ambri zurückblicken. Lediglich der Abschluss hinterlässt bei beiden einen bitteren Nachgeschmack. «Ich war enttäuscht vom Ausgang», sagt Cereda. «Es wurde nicht so offen gehandhabt, wie wir es sonst immer getan haben.» Duca fügt hinzu: «Ich hätte es vorgezogen, wenn es nicht hinter meinem Rücken geschehen wäre. Der Verein, der den höchsten Preis für den Imageschaden zahlen musste, war Ambri.» Der damalige Präsident Filippo Lombardi (70) versuchte, Christian Dubé als Trainer zu verpflichten. Weder Duca noch Cereda wussten davon und legten im Anschluss ihre Ämter nieder.

Einige Klotener stehen vor der Rückkehr

Die Liste der Langzeitverletzten bei Kloten wird immer kürzer. Aktuell besteht sie lediglich aus Leandro Hausheer, der mehr als sechs Wochen ausfällt, und Brandon Gignac, der noch zwischen zwei und sechs Wochen fehlt. Der Status von Dominik Schlumpf, Bernd Wolf, Raphael Prassl und Kimi Körbler wird hingegen von Tag zu Tag neu beurteilt. Ob diese Spieler bereits am Wochenende wieder zum Einsatz kommen, lassen die Klotener auf Blick-Anfrage noch offen.

Das sind die produktivsten Sturm-Trios

Ambri-Stürmer Roby Järventie, Michael Joly und Nathan Schnarr haben zusammen bisher 80 Skorerpunkte verbucht. Die drei Leventiner sind somit das gefährlichste Sturm-Trio der National League. Dicht dahinter folgt die beste Schweizer Sturm-Linie mit Denis Malgin, Sven Andrighetto und Simon Knak (76 Skorerpunkte). Platz drei belegt das Ajoie-Trio, bestehend aus Kristian Tanus, Julius Nättinen und Jerry Turkulainen (75 Skorerpunkte).

Abols rettet Ehre der SCB-Stürmer

Bisher trug mit dem Kanadier Ian Mitchell ein Verteidiger den Flammenhelm des Topskorers. Doch nun hat Rodrigo Abols die Ehre der SCB-Stürmer gerettet. Mit zwei Drei-Punkte-Spielen hat der 30-jährige Lette Mitchell überholt und ist nun mit 22 Zählern aus 22 Spielen neuer Topskorer – einen Punkt vor Mitchell. Und weiterhin gilt: Trifft Abols, gewinnt der SCB – inzwischen neun Mal.

Erni-Comeback geglückt

Beim 4:2-Sieg am Dienstag gegen Ajoie kam Samuel Erni nach seiner langen Verletzungspause zu seinem erfolgreichen Saisondebüt. Der Verteidiger-Routinier der SCL Tigers bekundete anschliessend keinerlei Probleme. Trotzdem will man es bei ihm langsam angehen. Dass Erni beide Spiele vom Wochenende gegen Genf und Kloten bestreitet, ist eher unwahrscheinlich. Generell haben die SCL Tigers inzwischen mehr Optionen, da Loris Wey zum Team gestossen ist, auch Joel Salzgeber zurück ist und aktuell alle sieben Ausländer fit sind. Zuletzt reichte es deshalb dem bestandenen Langnau-Stürmer Julian Schmutz nicht mehr für einen Platz im Kader.

Gruber bis zur Nati-Pause out

Die ZSC Lions müssen krankheitsbedingt weiterhin auf Kimo Gruber verzichten. Der Stürmer dürfte kaum vor der Nati-Pause ins Line-up zurückkehren. Zudem ist Noah Greuter, der von den GCK Lions hochgeholt wurde und Gruber zuletzt vertreten hat, für die Partie am Freitag bei den SCRJ Lakers fraglich.

Was macht Lugano-Mitell?

Lugano-Verteidiger Lassi Thomson ist nach seiner knapp einmonatigen, verletzungsbedingten Absenz wieder fit und einsatzbereit. Der Finne wird am Freitag zu Hause gegen Fribourg aber gemäss RSI voraussichtlich zuschauen müssen. Denn der Lugano-Trainer Tomas Mitell soll mit Carl Dahlström auf lediglich einen Ausländer in der Abwehr setzen. Im Sturm kommt hingegen der kürzlich verpflichtete Schwede Dmytro Timashov in einer Linie mit Rasmus Kupari und Cyril Henry bereits zum Einsatz.