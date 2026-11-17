Für Lilian Garessus (23) und Titouan Girardin (21) ist die Zeit beim HC Ajoie offiziell vorbei.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die beiden ehemaligen Ajoie-Junioren Lilian Garessus und Titouan Girardin haben den Tabellenachten der National League im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies teilt der Klub aus dem Kanton Jura am Dienstag mit.

Im Gegensatz zu Girardin, der noch ohne Einsatz in der höchsten Schweizer Spielklasse ist, stand Garessus für Ajoies Fanionteam in mehreren Pflichtspielen auf dem Eis. Wobei die letzten davon auch schon eine Weile (Saison 2024/25) zurückliegen.

Das Stürmer-Duo ging in dieser Saison in der MyHockey League (dritthöchste Liga) auf Leihbasis bislang für Franches-Montagnes auf Torejagd.

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