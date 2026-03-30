Simas Ignatavicius fehlt Servette im nächsten Playoff-Spiel. Die Liga hat ein Verfahren gegen den 18-Jährigen eröffnet und sperrt ihn daher vorsorglich.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Gegen den Servette Stuermer Simas Ignatavicius wird ein Verfahren eroeffnet, wie die Liga am Montagvormittag bekannt gab. Solange das Verfahren laeuft, wird der 18 jährige Litauer vorsorglich fuer ein Spiel gesperrt. Untersucht wird ein moegliches Slew Footing gegen Lausanne Verteidiger Fabian Heldner. Der Stuermer hatte seinen Gegenspieler vor der 2:1 Fuehrung abgeraeumt und konnte danach relativ unbedraengt einschieben.

Damit fehlt Ignatavicius im sechsten Spiel der Playoff Viertelfinal Serie gegen Lausanne. Nach der 2:3 Niederlage am Sonntag liegen die Genfer in der Serie zurueck und muessen am Dienstag in Lausanne gewinnen, um ein vorzeitiges Saisonende abzuwenden

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