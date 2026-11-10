Swiss-League-Stürmer stösst zu den Tigers

Die SCL Tigers verstärken sich auf die kommende Saison hin mit einem Schweizer Stürmer: Vom Swiss-League-Klub EHC Chur stösst Liekit Reichle (23) zu den Emmentalern und unterschreibt in Langnau einen Zweijahresvertrag bis im Frühling 2029, wie die Tigers am Dienstag bekanntgeben.
Für Reichle ist es eine Rückkehr in die oberste Schweizer Spielklasse: Der ehemalige ZSC-Junior bestritt zwischen 2023 und 2025 für Biel und Lugano rund 50 National-League-Spiele, ehe er in Chur unterkam. In der laufenden Saison wartet er allerdings noch auf einen Einsatz: Er schlägt sich mit einer Verletzung am Oberschenkel herum und dürfte deshalb mindestens bis zum Jahresende ausfallen.
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