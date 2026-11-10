DE
FR
Abonnieren

Ab nächster Saison
Swiss-League-Stürmer stösst zu den Tigers

Liekit Reichle geht ab der kommenden Saison für die SCL Tigers auf Torejagd. Der Stürmer stösst vom EHC Chur ins Emmental.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Liekit Reichle wird ab der kommenden Saison für die SCL Tigers auflaufen.
Foto: Pius Koller
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die SCL Tigers verstärken sich auf die kommende Saison hin mit einem Schweizer Stürmer: Vom Swiss-League-Klub EHC Chur stösst Liekit Reichle (23) zu den Emmentalern und unterschreibt in Langnau einen Zweijahresvertrag bis im Frühling 2029, wie die Tigers am Dienstag bekanntgeben.

Für Reichle ist es eine Rückkehr in die oberste Schweizer Spielklasse: Der ehemalige ZSC-Junior bestritt zwischen 2023 und 2025 für Biel und Lugano rund 50 National-League-Spiele, ehe er in Chur unterkam. In der laufenden Saison wartet er allerdings noch auf einen Einsatz: Er schlägt sich mit einer Verletzung am Oberschenkel herum und dürfte deshalb mindestens bis zum Jahresende ausfallen.

Noch näher dran an den SCL Tigers
Tigers.png

Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
Tigers.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu den SCL Tigers
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers
        21395888 National+League
        National League