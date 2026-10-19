Nach elf Spielen in der noch einigermassen jungen National-League-Saison 2026/27 gehen der Lausanne HC und Floran Douay wieder getrennte Wege.

Floran Douay (31) wird ab sofort nicht mehr für den Lausanne HC auf dem Eis stehen. Der Mitte September abgeschlossene Vertrag über einen Monat ist nicht verlängert worden. Dies geben die Waadtländer am Montag bekannt. Der französische Stürmer mit Schweizer Lizenz blieb in elf Spielen ohne Skorerpunkt.

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