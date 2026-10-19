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Nach elf Spielen
LHC gibt Trennung von Stürmer bekannt

Nach elf Spielen in der noch einigermassen jungen National-League-Saison 2026/27 gehen der Lausanne HC und Floran Douay wieder getrennte Wege.
Publiziert: vor 1 Minute
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Ein Bild, das fortan der Vergangenheit angehört: Floran Douay im Dress des LHC.
Foto: Estelle Vagne/freshfocus

Floran Douay (31) wird ab sofort nicht mehr für den Lausanne HC auf dem Eis stehen. Der Mitte September abgeschlossene Vertrag über einen Monat ist nicht verlängert worden. Dies geben die Waadtländer am Montag bekannt. Der französische Stürmer mit Schweizer Lizenz blieb in elf Spielen ohne Skorerpunkt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
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