Floran Douay (31) wird ab sofort nicht mehr für den Lausanne HC auf dem Eis stehen. Der Mitte September abgeschlossene Vertrag über einen Monat ist nicht verlängert worden. Dies geben die Waadtländer am Montag bekannt. Der französische Stürmer mit Schweizer Lizenz blieb in elf Spielen ohne Skorerpunkt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9