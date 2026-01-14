DE
National League
National League: Highlights der Partie Lausanne – Servette (0:3)
Lausanne HC – Servette 0:3
Ignatavicius erwischt Hughes in der nahen Ecke
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – Genève-Servette (0:3).
Publiziert: vor 35 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 14. Januar
2:54
EV Zug – HC Lugano 2:3
Sanford räumt auf, Fazzini trifft eiskalt
