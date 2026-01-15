DE
National League: Highlights der Partie Biel – Ambri (3:2 n.V.)
EHC Biel – HC Ambri 3:2 n.V.
Scheibe im Tor? Millimeter-Entscheid erzwingt Overtime
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – HC Ambri-Piotta (3:2 n.V.).
Publiziert: 15.01.2026 um 23:00 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 14. Januar
2:38
Ajoie – Tigers 2:1 n.P.
Frechdachs Salzgeber schlägt mit «Buebetrickli» zu
2:48
Lausanne HC – Servette 0:3
LHC nach Bullygewinn von Ignatavicius überfallen
2:54
EV Zug – HC Lugano 2:3
Nach Lugano-Tor – Rauferei statt Jubel hinter EVZ-Gehäuse
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Ambri-Piotta
EHC Biel
