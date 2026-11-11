Lakers-Stürmer Tyler Moy fällt mehrere Monate aus. Der 31-Jährige hat sich eine Beinverletzung zugezogen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die SC Rapperswil-Jona Lakers müssen lange auf ihren Top-Stürmer Tyler Moy verzichten. Wie die St. Galler am Mittwochvormittag mitteilen, fällt der 31-Jährige aufgrund einer nicht näher definierten Beinverletzung, die er am 30. Oktober im Spiel gegen Davos erlitten hat, für drei bis vier Monate aus.

Es ist der erste längere Ausfall von Moy, seit er bei den Lakers ist, wie der Klub schreibt. Seit seiner Ankunft am Oberen Zürichsee im Jahr 2022 hatte der in den USA geborene Nati-Stürmer jedes Spiel absolviert, bis er im Frühling am Ende der Playoff-Serie gegen den späteren Meister Fribourg-Gottéron ausgefallen ist.

Nicht nur Moy fehlt den Lakers für längere Zeit. Auch Sandro Zangger (32) muss wegen einer Knieverletzung voraussichtlich bis Ende Januar aussetzen.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.