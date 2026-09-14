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Kurz vor dem Saisonstart
Vertrag aufgelöst – finnischer Verteidiger verlässt Lausanne

Der Lausanne HC startet am Dienstag gegen den EV Zug in die neue Saison – ohne Sami Niku.
Publiziert: 15:33 Uhr
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Verlässt nach einer Saison den Lausanne HC: Sami Niku.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Sami Niku bestritt vergangene Saison 56 Spiele (8 Tore, 19 Assists) für Lausanne. Ein weiteres wird nicht hinzukommen – trotz Vertrag bis 2027. Denn dieser ist in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, wie der LHC am Montag bekannt gibt. Der finnische Verteidiger stiess vor einem Jahr aus Kloten zu den Waadtländern.

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