Vertrag aufgelöst – finnischer Verteidiger verlässt Lausanne

Sami Niku bestritt vergangene Saison 56 Spiele (8 Tore, 19 Assists) für Lausanne. Ein weiteres wird nicht hinzukommen – trotz Vertrag bis 2027. Denn dieser ist in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, wie der LHC am Montag bekannt gibt. Der finnische Verteidiger stiess vor einem Jahr aus Kloten zu den Waadtländern.
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